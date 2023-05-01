Türk otomotiv sektörü uzaklara açıldı

Program kapsamında stratejik bir yeri olan Brezilya’da 25-29 Nisan 2023’de dü­zenlenen “Automec Feira” fuarına Ticaret Bakanlığı koordinasyo­nuyla Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından milli katılım yapıldı. Fuara katılan 21 Türk firması 147 yabancı firma ile B2B görüşme­ler gerçekleştirdi. Fuarı değerlendiren OİB Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, dün­yanın yükselen ekonomilerinden biri olan Brezilya’nın dünya çapında büyük otomo­bil pazarlarından birine ev sahipliği yaptı­ğına dikkat çekti.

Geçen yıl Türkiye’nin toplam ihracatının 1 milyar dolarının Brezilya’ya yapıldığını, Brezilya’dan ise 4,8 milyar dolarlık ithalat yapıldığını ifade eden Sabuncu, şu bilgileri verdi: “Brezilya’ya geçen yıl yaptığımız otomotiv ihracatımız ise 119 milyon dolar oldu. Son yıllarda Brezilya’ya yönelik otomotiv ihra­catımızın tamamına ya­kını tedarik sanayi ürünlerinden oluştu. 2022 yılında bu ülkeye ana sanayi ihracatımız yaklaşık 700 bin dolar olurken, tedarik sa­nayi ihracatımız 118,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brezilya, Güney Amerika’daki en büyük motorlu araçlar pazarı. Özellikle tedarik sanayi ihracatçılarımız açısından önemli bir alternatif pazar konumunda yer alıyor. Brezilya’nın geçen yıl tüm ürün grupları bazında en fazla ithal ettiği 5’inci ürün grubu tedarik sanayi ürünleri oldu.”