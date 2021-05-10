Türk ihracatçısı gururlandırıyor

Türk ihracatçısı, nisan ayı ile beraber son beş ayı üst üste rekorla kapatma başarısı gösterdi. Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre 25 sektör ihracatını artırdı. 9 sektör ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdı. Nisan’da Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran Türk ihracatçısı, 182 ülkeye ihracatını artırdı.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat ve ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine ulaşmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırma başarısı göstererek, bu yıla da rekorlarla başlayan Türk ihracatçısı, pandemi sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen her ay ihracat rekorlarını yeniliyor.

İşte ihracatın nisan ayı karnesi

İhracatın lideri otomotiv

Nisan ayında ihracatın şampiyonu 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarlık dış satımla otomotiv oldu. Pandeminin olumsuz etkilerinin görüldüğü geçen yılın nisan ayına göre ihracatını yüzde 313 artıran otomotiv sektörünü, 2 milyar 162 milyon 321 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler sektörü takip etti. Bu ayda en dikkat çekici artış ise halı ihracatında oldu. Geçen yılın nisan ayına göre yüzde 305 ihracatını artıran sektör 305 milyon 990 binlik dış satış başarısına imza attı.

İhracatın merkezleri

Nisan ayında, 2020’nin aynı ayına göre yüzde 98,1 artışla 7 milyar 238 milyon 790 bin dolarlık ihracata imza atan İstanbul, en fazla ihracat yapan birinci il oldu. İstanbul’u, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 211 artışla 1 milyar 360 milyon 214 bin dolarlık ihracatla Bursa takip ederken, Kocaeli ise 1 milyar 321 milyon 481 bin dolarlık dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

İhracatını en yüksek seviyede artıran il ise yüzde 1291’lik artışla 46 milyon 637 bin dolarlık dış satım başarısı sağlayan Yalova oldu. Yalova’yı yüzde 1178 artışla 460 milyon 612 bin dolarlık ihracat rakamı yakalayan Sakarya takip etti.

En güçlü Pazar Avrupa

Türkiye, nisan ayından 258 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. Bu ayda, en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 520 milyon 241 bin dolarlık rakamla Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya takip etti. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 6’sı Avrupa ülkesi oldu. Bu dönemde, en fazla ihracat yapılan 10 ülkeye de ihracatın kayda değer şekilde artması, ihracatçıyı sevindiren hususlardan oldu.

Bursa’nın karnesi

Nisan ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci kent olan Bursa’da, ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 343 artıran sektör 667 milyon 453 bin dolarlık dış satış başarısına imza attı. Bursa’da otomotivi sırasıyla hazırgiyim ve konfeksiyon, tekstil, makine ve kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 133 milyon 423 bin dolar, tekstil 107 milyon 579 bin dolar, makine 75 milyon 974 bin dolar, kimyevi maddeler ise 73 milyon 95 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa’dan nisan ayında en fazla ürün Almanya’ya satıldı. 199 milyon 660 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Almanya’yı, 154 milyon 18 bin dolarla Fransa ve 114 milyon 30 bin dolarla İspanya takip etti. Bursa’nın en fazla ihracat yaptığı 10 ülkenin 9’u Avrupa ülkesi olurken, ilk 10 ülkeye yapılan ihracatın toplam tutarı 870 milyon 344 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

