“Turizm 2023’ü büyümeyle tamamlayacak”

“Bölgemizde herhangi bir olumsuz siyasi ve ekonomik gelişme olmadığı sürece 2024, 2023’ten daha iyi olacak” diyen Erkan Yağcı, Şubatta yaşanan depremin tüm ülkeyi sarstığını, özellikle turizm sektörünün bu durumdan etkilendiğini dile getiren “Deprem, Rusya-Ukrayna krizi, İsrail-Filistin gerginliğine rağmen Türkiye turizmi geçen yıla oranla yüzde 15’lik büyümeyle yılı kapatacak. Bütün sıkıntılara, zorluklara rağmen iyi kapatacağımız bir yıl oluyor. Kolay bir yıl olmadı ama sonucu iyi oldu.” diye konuştu.