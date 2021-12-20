Turindo, Türkiye- Hindistan arası ticaret köprüsü kuruyor

Toplantıya dernek yönetim kurulu ve üyelerinin yanısıra Hindistan Başkonsolosu Sudhi Choudhary, konsolosluk yetkilileri ve Hintli akademisyenler katılım sağladı. Dernek başkanı Serdal CAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı, plaket takdimi ve uluslararası gezi rehberi Özge Ersu sunumu ile gerçekleştirilen “INCREDIBLE INDIA - in thirty Minutes, Hindistan” sunumu ile devam etti.Toplantıda TURINDO vizyonu gereği, ağır pandemi koşullarının da etkisi ile son yıllarda iki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin yeniden ivme kazanması, yeni fırsatların oluşturulması adına kısa ve orta vadede yapılacaklar konusunda görüş alışverişi ve fikir birliği sağlandı.

Önceki yıllarda gerçekleştirilmesi hedeflenen ancak pandemi koşulları nedeniyle ertelenen, Bombay ve Yeni Delhi B2B iş geliştirme toplantıları yeniden gündeme alındı.

