TÜGİAD, ‘tecrübeleri’ Bursa’da buluşturdu

Semih AYDIN

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, pandeminin ardından fiziksel ortamda gerçekleştirilen ilk büyük etkinliğini düzenledi. Moderatörlüğünü gazeteci Metehan Demir’in yaptığı Tecrübeler Konuşuyor, 3 Ayrı Gözden Türkiye programında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve ekonomist Gökhan Şen pandemi sonrasında ekonominin nasıl şekilleneceğini değerlendirdi.

Almira Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte iş insanı Süleyman Orakçıoğlu ve ekonomist Gökhan Şen, bu süreçte Türkiye’yi bekleyen risk ve fırsatlara dair önemli ipuçları verdiler.

“Değer mi üreteceğiz, adet mi?”

Bünyesindeki markalarıyla dünyada tanınan bir firma olmayı başaran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, başarıya ulaşana kadar zor süreçlerden geçtiğini söyledi. “Her şeye espriyle bakabilmek çok önemli” diyen Orakçıoğlu, geçmişte yaşanan sıkıntıların aslında başarıya giden yolda önemli tecrübeler olduğuna dikkat çekerek şu örneği verdi; “2001’deki ekonomik krizde siparişlerimizi bir kenara itip, adeta yaşam mücadelesi verdik. Birleşmiş Markalar Derneği’ni de o dönemde kurduk. Bu da sektörümüzün gelişmesinde büyük rol oynadı.” Pandemiyle birlikte dünya ticaretinin ekseninin değiştiğine vurgu yapan Orakçıoğlu, “Belirsizlik, iş hayatında en fazla tedirginlik oluşturan konu. Burada önemli olan bizim kendimizi nasıl konumladığımız. Değer mi üreteceğiz, adet mi? Önce buna karar vermeliyiz” dedi.

Son yıllarda Türkiye’de katma değerli üretime yönelik çalışmalarına arttığına değinen Orakçıoğlu, “Kilogram başına ihracat değerimiz 1 dolar olmasına rağmen yıllık 200 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamı 1,5 dolara yükselttiğimiz zaman yıllık ihracatımız da 300 milyar dolar olacaktır. Ancak bunun için müşteri profillerimi yeniden tanımlamalıyız. Lüksü ulaşabilir kılarsak önemli bir avantaj yakalarız” diye konuştu.

“En büyük dezavantaj öngörülemezlik”

Türkiye ekonomisinin makroekonomik açıdan oynaklığı nedeniyle üreticilerin maliyet hesabı yapmasının neredeyse imkansız hale geldiğini vurgulayan ekonomist Gökhan Şen de, “İhracat rakamlarımız oldukça iyi geliyor ama ihracatçı bundan para kazanamadığını, maliyetine çalıştığını söylüyor. Ülke ekonomisinin oldukça değişken olması da Türkiye’de iş yapmayı zorlaştırıyor” açıklamasında bulundu. Döviz kurunun yüksek olmasının ihracata olumlu yansıdığını ancak kurun öngörülemez olmasının tehdit oluşturduğunu kaydeden Şen, “Altyapı, coğrafi konum, nüfus ve kur seviyesi Türkiye’nin önümüzdeki dönem için avantajlı olduğu noktalar ama burada en büyük dezavantaj ise öngörülemezlik” dedi.

TÜGİAD kendi enerjisini üretecek

“Tecrübeler Konuşuyor“ etkinliğinin açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, yılın ilk iki çeyreğinde gelen büyüme rakamlarının ümit verici olduğunu ama bunun kalıcılığını sağlamak için uzun vadeli planlara ihtiyaç olduğunu söyledi. TÜGİAD’ın çevreye verdiği öneme de dikkat çeken Parseken, TÜGİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi’ne güneş panelleri kuracaklarını da sözlerine ekledi.

“Çalışmak ve üretmek zorundayız”

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de yeni dönemde dijitalleşme ve yeşil üretime odaklarını söyledi. Çevikel, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan çevre ve sağlık felaketlerine rağmen çalışmak ve üretmek zorundayız” dedi.