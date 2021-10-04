Toyota’dan oib mtal’e hibrit araç desteği

Otomotiv endüstrisi dünya genelinde büyük bir dönüşüm yaşarken, endüstrinin önemli oyuncuları ve endüstriye kalifiye eleman yetiştiren eğitim kurumları da iş birliği içerisinde bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Bu kapsamda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, OİB MTAL öğrencilerinin eğitimine destek olma amacıyla okula, Toyota C-HR hibrit araç bağışında bulundu.

Hibe edilen aracın anahtar teslimi yapıldı

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisine nitelikli eleman yetiştiren OİB MTAL’e endüstrinin büyük oyuncularının yaptığı desteklerden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederken, bu teknolojik dönüşüme; özel sektör, kamu, STK’lar ve eğitim kurumları olarak uyum sağlamak için iş birliği içerisinde çalışmak gerektiğini belirtti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Maliyet ve Muhasebe Grubu Genel Müdürü Cengiz Belgin de eğitime desteği kurumsal bir değer olarak kabul eden anlayışlarıyla, öğrencileri teknik ve mesleki anlamda topluma kazandırmayı önemsediklerine değindi.İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Sezer de, OİB’e ve destek olan herkese çok teşekkür ederken, öğrencilerin heyecanıyla ve öğrenme azimleriyle geleceğe emin adımlarla yürüdükleri vurguladı. OİB MTAL Teknik Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk de, öğrencilerin eğitimlerinde son teknolojik araçlarla pratik yapmasının onlara büyük katkısı olduğunun altını çizdi.

