TOGG’aönemli isim

Tüm organizasyon yapısını kullanıcıyı odağa alan bir yaklaşımla oluşturan TOGG, Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına Thomas Junk’ı getirdi. Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020’den bu yana TOGG’un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Junk, şirketin kullanıcı deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak. Junk, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa’da inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük eden bir isim. Almanya’da doğan Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Endüstriyel Tasarımcı ve Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında yoğunlaşan Junk, otomotivden sağlığa farklı sektörler için pek çok önemli projeyi hayata geçirdi.

