TOGG C segment sedan çalışmalarına başladı

Karakaş, dijital ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nda (IAEC), yaptığı konuşmada, mobilite ekosisteminde oyunun kurallarının ve müşteri beklentilerinin değiştiğini belirterek, müşteri beklentilerinin değişmesinin temelinde ise teknolojinin gelişmesinin, teknolojinin gelişmesinin temelinde de bağlantılı teknolojilerin, dijital yaklaşımların hızla yayılmasının ve otomobilin, otomotivin bir yaşam alanına dönüşmesinin yattığını dile getirdi. TOGG projesinin 15 yıllık bir proje olduğunu anımsatan Karakaş, şunları aktardı:“ 2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz” dedi.

