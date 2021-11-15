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TOGG C segment sedan çalışmalarına başladı
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “Yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim.” dedi.
Sektörel Haberler 15.11.2021, 23:25
Karakaş, dijital ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nda (IAEC), yaptığı konuşmada, mobilite ekosisteminde oyunun kurallarının ve müşteri beklentilerinin değiştiğini belirterek, müşteri beklentilerinin değişmesinin temelinde ise teknolojinin gelişmesinin, teknolojinin gelişmesinin temelinde de bağlantılı teknolojilerin, dijital yaklaşımların hızla yayılmasının ve otomobilin, otomotivin bir yaşam alanına dönüşmesinin yattığını dile getirdi. TOGG projesinin 15 yıllık bir proje olduğunu anımsatan Karakaş, şunları aktardı:“ 2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz” dedi.
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