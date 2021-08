Tekstilin gövde gösterisi

20-21 Temmuz 2021 tarihleri arasında, İTHİB iş birliği ile New York’ta düzenlenen Premiere Vision New York fuarına 14 firma ile milli katılım organizasyonu gerçekleştiren UTİB, 20-22 Temmuz tarihleri arasında yine New York’da yapılan “Texworld New York City 2021 Hibrit Fuarı”na da 24 firma ile katıldı.

Premiere Vision New York fuarına bireysel katılım yapan 4 firma ile birlikte iki fuarda Türkiye’den önde gelen 42 firma ürünlerini New York’tan dünya pazarının beğenisine sundu. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Premiere Vision New York’un yılda iki kez düzenlendiğini anımsatarak, “Temmuz ayında 41’incisi düzenlenen fuarda; 14’ü UTİB’in milli katılım organizasyonu, 4’ü de bireysel olmak üzere toplam 18 firma ile yer aldık. ABD Türk tekstil sektörünün çok önem verdiği bir pazar ve her geçen yıl bu ülkeye ihracatımızı artırıyoruz” dedi.

Dijital fuarda da yerimizi aldık

New York’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı tarihlerde düzenlenen Texworld New York Fuarı’nın bu kez dijital ortamda gerçekleştirildiğini belirten UTİB Başkanı Engin, “UTİB olarak biz de firma organizasyonlarını dijital ortama göre organize ettik. Ülkemizden tekstil, hazır giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren toplam 24 firmamız bu fuarda ürünlerini sergilediler. 12 firmamız fuarın dijital bölümünde yer alırken, hibrit versiyonuna ise yine 12 Türk firması katıldı” dedi.



PREMIERE VISION FUARI’NA TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR:

ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL

ALTINYILDIZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON

ANTİK DANTEL

CAN TEKSTİL

CONFETTİ TEKSTİL

KİMTEKS TEKSTİL

KIVANÇ TEKSTİL

KOTONTEKS

MARSALA DOKUMA BOYA.

OGUZ TEKSTİL

OR-BEY TEKSTİL

ÖZEL TEKSTİL

PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ

TEXWORLD FUARI’NA TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR:

Giyimlik Kumaş:

AKRİDA TEKSTİL

BEZTAŞ TEKSTİL

C VE C TURİZM OTEL DOĞAL ÜRÜNLER

ELISSA STAMPA TEKSTİL

İLAY DIŞ TİCARET

İPEKER TEKSTİL .

KORTEKS MENSUCAT

MER FABRIC TEKSTİL

SARCAN TEKSTİL

SEÇEN TEKSTİL

TEZYAPARLAR TEKSTİL

ZEYNAR MENSUCAT



Ev Tekstili:

BARİNE TEKSTİL

BAYKONUR TEKSTİL BASKI BOYA

BURSALI TEKSTİL

CHEMA TEKSTİL

DOK-SAN DENİZLİ DOKUMA

KAÇAR TEKSTİL

KOBE TEKSTİL

OFER DIŞ TİCARET

RAVENA DUVAR KAĞITLARI

TEKSİM TEKSTİL

TRL TEKSTİL

URAL MEDİKAL