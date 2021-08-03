Tekstilin gövde gösterisi
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tekstil sektörünün hedef pazarı ABD’ye çifte çıkarma yaptı.
20-21 Temmuz 2021 tarihleri arasında, İTHİB iş birliği ile New York’ta düzenlenen Premiere Vision New York fuarına 14 firma ile milli katılım organizasyonu gerçekleştiren UTİB, 20-22 Temmuz tarihleri arasında yine New York’da yapılan “Texworld New York City 2021 Hibrit Fuarı”na da 24 firma ile katıldı.
Premiere Vision New York fuarına bireysel katılım yapan 4 firma ile birlikte iki fuarda Türkiye’den önde gelen 42 firma ürünlerini New York’tan dünya pazarının beğenisine sundu. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Premiere Vision New York’un yılda iki kez düzenlendiğini anımsatarak, “Temmuz ayında 41’incisi düzenlenen fuarda; 14’ü UTİB’in milli katılım organizasyonu, 4’ü de bireysel olmak üzere toplam 18 firma ile yer aldık. ABD Türk tekstil sektörünün çok önem verdiği bir pazar ve her geçen yıl bu ülkeye ihracatımızı artırıyoruz” dedi.
Dijital fuarda da yerimizi aldık
New York’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı tarihlerde düzenlenen Texworld New York Fuarı’nın bu kez dijital ortamda gerçekleştirildiğini belirten UTİB Başkanı Engin, “UTİB olarak biz de firma organizasyonlarını dijital ortama göre organize ettik. Ülkemizden tekstil, hazır giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren toplam 24 firmamız bu fuarda ürünlerini sergilediler. 12 firmamız fuarın dijital bölümünde yer alırken, hibrit versiyonuna ise yine 12 Türk firması katıldı” dedi.
PREMIERE VISION FUARI’NA TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR:
ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL
ALTINYILDIZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON
ANTİK DANTEL
CAN TEKSTİL
CONFETTİ TEKSTİL
KİMTEKS TEKSTİL
KIVANÇ TEKSTİL
KOTONTEKS
MARSALA DOKUMA BOYA.
OGUZ TEKSTİL
OR-BEY TEKSTİL
ÖZEL TEKSTİL
PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ
TEXWORLD FUARI’NA TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR:
Giyimlik Kumaş:
AKRİDA TEKSTİL
BEZTAŞ TEKSTİL
C VE C TURİZM OTEL DOĞAL ÜRÜNLER
ELISSA STAMPA TEKSTİL
İLAY DIŞ TİCARET
İPEKER TEKSTİL .
KORTEKS MENSUCAT
MER FABRIC TEKSTİL
SARCAN TEKSTİL
SEÇEN TEKSTİL
TEZYAPARLAR TEKSTİL
ZEYNAR MENSUCAT
Ev Tekstili:
BARİNE TEKSTİL
BAYKONUR TEKSTİL BASKI BOYA
BURSALI TEKSTİL
CHEMA TEKSTİL
DOK-SAN DENİZLİ DOKUMA
KAÇAR TEKSTİL
KOBE TEKSTİL
OFER DIŞ TİCARET
RAVENA DUVAR KAĞITLARI
TEKSİM TEKSTİL
TRL TEKSTİL
URAL MEDİKAL