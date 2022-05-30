Tekstilciler yabancı alıcılarla buluştu

Uludağ Tekstil İhracatçı­ları Birliği (UTİB), 2010/8 Sayılı Uluslararası Re­kabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüt­tüğü “Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi” kapsamında ilk alım heyetini gerçekleştirdi.

17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ikili iş görüş­melerine firmalar yoğun ilgi gösterdi. Tekstil sektörünün ülkemizde en temel ve güçlü sanayi gruplarından oldu­ğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşde­len Engin, “Giyimlik kumaş ve ev tekstili denildiğinde dünya pazarında akla ilk gelen ülkelerden biri Tür­kiye’dir. Türkiye rakiplerine göre daha kaliteli ve daha farklı, inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücünü artırdı” dedi.