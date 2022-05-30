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Tekstilciler yabancı alıcılarla buluştu
UTİB, Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüttüğü “Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi” kapsamında ilk alım heyetini gerçekleştirdi.
Sektörel Haberler 30.05.2022, 23:14
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüttüğü “Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi” kapsamında ilk alım heyetini gerçekleştirdi.
17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine firmalar yoğun ilgi gösterdi. Tekstil sektörünün ülkemizde en temel ve güçlü sanayi gruplarından olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Giyimlik kumaş ve ev tekstili denildiğinde dünya pazarında akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye’dir. Türkiye rakiplerine göre daha kaliteli ve daha farklı, inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücünü artırdı” dedi.
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