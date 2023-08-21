Tekstil ihracatının 3’te 1’i Avrupa’ya

Türkiye’nin önemli bir istihdam kaynağı olan tekstil ve ham maddeleri sektörü, yılın 7 ayında yaptığı 5 milyar 509 milyon 32 bin dolarlık ihracatının yüzde 38,7 paylık kısmına denk gelen 2 milyar 98 mil­yon 161 bin dolarını Avrupa ülkele­rine gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM) verilerine göre, tekstil ve ham maddeleri sektörü yılın ilk 7 ayında 196 ülkeye ih­racat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde kasasına 5 milyar 509 milyon 32 bin dolar ko­yan sektör temsilcileri, en fazla kazancını yüzde 38,1 pay ve 2 milyar 98 milyon 161 bin dolarla Avrupa’dan sağladı. Avrupa’yı 993 milyon 295 bin dolarla Eski Doğu Bloku ve 656 milyon 807 bin dolarla Afrika ülke­leri takip etti.

Ülke bazında ise sektör, en çok ih­racatını 469 milyon 598 bin dolarla “moda ülkesi” olarak tabir edilen İtalya’ya yaptı. İtalya’yı 367 milyon 960 bin dolarla Beyaz Rusya, 262 mil­yon 47 bin dolarla ABD ve 239 mil­yon 905 bin dolarla İspanya izledi.

En fazla geliri ise 3 milyar 573 mil­yon 804 bin dolarla kumuştan elde eden sektör, iplikten 1 milyar 310 milyon 101 bin dolar ve elyaftan da 625 milyon 126 bin dolar döviz ge­tirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sek­tör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Ki­leci, “Türkiye dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı, AB’nin ise en bü­yük 2. tekstil ihracatçısı konumunda yer alıyor. Sektörümüz Türkiye’deki imalat sanayi istihdamının yüzde 24’ünü oluşturarak 1,2 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Dünya ihra­catından yüzde 3,4 pay alan bir sek­törün ekonomide elbette ki önemli bir yeri vardır” dedi.