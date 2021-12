Techxtile Start-Up Challenge 2021’in kazananları ödüllerini aldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri girişimcilik programı Techxtile Start-Up Challenge, tekstil ve hazır giyim sektörünü buluşturdu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir’in ev sahipliğinde; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Türkiye genelindeki tekstil ve hazır giyim ihracatçı birliklerinin başkanlarının yer aldığı gecede dereceye girenler ödüllerine kavuştular.

İnovasyon Ligi’nin şampiyonu Sun Tekstil

Gecenin ilk ödül töreninde; 8 yıldır firmaların katılarak inovatif çalışmalarını sergilediği İnovasyon Ligi’nin kazananları ödüllerini aldılar.

İnovasyon Ligi’ne katılan firmalar arasında Ar-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımlar ve sektöre katkıları nedeniyle ilk 10 sırayı Almaxtex Yeşim Tekstil, Berteks Tekstil, Bossa, Elyaf Tekstil, FG Tekstil Konfeksiyon, Kipaş Mensucat, Polyteks Tekstil, Sun Tekstil, Tepar Tekstil ve Yünsa Yünlü Sanayi firmaları aldı.En Sürdürülebilir Proje Ödülüne FG Tekstil layık görüldü. En İnovatif Proje ödülünü almaya hak kazanan Sun Tekstil, gecenin yıldızı oldu.Etkinlikte ayrıca Akbaşlar Tekstil, Bursalı Tekstil, Ebruzen Tekstil, Gamateks Tekstil, Işıksoy Tekstil, İskur Tekstil, Maritaş Denim, Ozanteks firmalarına da mansiyon ödülleri takdim edildi.

Bahar Korçan adına özel ödül

Gecede yakın zamanda hayatını kaybeden Moda Tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü Greensus Projesi ile Emrah Özbakır kazanırken, bu yıl ikinci kez verilen Kadın Girişimci Özel Ödülünü ise Reyhan Miray Reyhan aldı.

Level-Up birincisi Bora Mert Tığlı ve ekibi

İki kategoride toplam 16 projenin yarıştığı finalde, girişimleri henüz fikir aşamasında olan projelerin yarıştığı Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi’nin (Level-Up) birincisi On Of Out isimli projesiyle Bora Mert Tığlı ve ekibi oldu. Girişimleri fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimcilerin yarıştığı Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi’nin (Scale- Up) galibi ise En Güzel Günüm Her Günüm isimli projesi ile Reyhan Miray Reyhan oldu.