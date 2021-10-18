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TCMB yönetiminde görev değişimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla TCMB yönetiminde değişim yaşandı. Başkan yardımcıları Prof. Dr. Tümen ve Dr. Küçük ile PPK Üyesi Prof. Dr. Yavaş görevden alındı. Bu isimlerin yerine TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak PPK Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
Sektörel Haberler 18.10.2021, 23:17
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlanandı. Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29’uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri kapsamında görevden alındı.TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
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