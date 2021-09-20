Tarım ve hayvancılığın devleri Bursa’da buluşacak

Her yıl ekim ayında yapılan ve geleneksel hale gelen, sektörün global ticari buluşması BurTarım, Covid – 19 salgınının ardından 2 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açacak. BurTarım 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları fuarları, tarım ve hayvancılık sektörlerinin liderlerini Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirecek.

Fiyatı milyon liraları bulan traktörlerden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar çeşitli segmentlerde sergilenen son teknoloji ürünleri ziyaretçiler ile buluşturacak fuar, 9 Ekim’e kadar açık kalacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Tüyap Bursa Fuarcılık organizasyonında, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğinde hazırlanan fuar, Türkiye ve Bursa’nın önemli ve alanlarındaki lider firmalarını dünyanın dört bir yanından müşteriyle buluşturacak. Fuar bu özelliğiyle de firmalar için etkin bir ticari platform olacak.



BurTarım 2021’e katılan Bursa firmaları

• 3Bilgin Makina

• Akgün Sulama Sistemleri

• Argünsan Otomotiv

• Aykul Makina

• Batı Kurumsal

• Birim Plastik

• Burkon Tarım Makineleri

• Bursa Tarım

• Cantaş Tarım

• Cevat Fidan

• Çakırköylü

• Çiftçioğulları Fidancılık

• Dizmak Tarım Aletleri

• Dolumak Metal Makine

• Dolumaks Makina

• Elçi Enerji Sistemleri

• Ernak Makina

• Ertanlar Kalıp

• Gök - Fe - Can Zeytin Mak.

• İrgeler Tarım Ürünleri

• Kahraman Fidancılık

• Koşucular Fidancılık

• Marmara Sulama

• Orhangazi Fidancılık

• Orhangazi Tarım Mak.

• Perla Fruit

• Safir Berry Tarım Ür.

• Saka Makine

• Solitera

• Turunç Tarım Market

• Yaylacı Tarım

