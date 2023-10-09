Tarım makineleri Growmach’ta görücüye çıkıyor

Informa tarafından bu yıl An­talya Anfaş Fuar Merkezi’nde 10 - 14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirile­cek Growmach, Traktör, Tarım Maki­neleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı sektör profes­yonellerini buluşturmaya hazırlanı­yor. Bursa’nın tarım makineleri sek­töründe önemli bir üretim gücüne de sahip olduğunu dile getiren İnforma Fuarcılık Direktörü Engin Er, teknolojik gelişmeleri yakından deneyimle­meyi amaçlayan yeni nesil çiftçileri Growmach Fuarı’nda ağırlamak istediklerini vurguladı.