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Tarım makineleri Growmach’ta görücüye çıkıyor

Sektörel Haberler 09.10.2023, 18:39
Tarım makineleri Growmach’ta görücüye çıkıyor

Informa tarafından bu yıl An­talya Anfaş Fuar Merkezi’nde 10 - 14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirile­cek Growmach, Traktör, Tarım Maki­neleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı sektör profes­yonellerini buluşturmaya hazırlanı­yor. Bursa’nın tarım makineleri sek­töründe önemli bir üretim gücüne de sahip olduğunu dile getiren İnforma Fuarcılık Direktörü Engin Er, teknolojik gelişmeleri yakından deneyimle­meyi amaçlayan yeni nesil çiftçileri Growmach Fuarı’nda ağırlamak istediklerini vurguladı.

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