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Tarım makineleri Growmach’ta görücüye çıkıyor
Sektörel Haberler 09.10.2023, 18:39
Informa tarafından bu yıl Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde 10 - 14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Growmach, Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturmaya hazırlanıyor. Bursa’nın tarım makineleri sektöründe önemli bir üretim gücüne de sahip olduğunu dile getiren İnforma Fuarcılık Direktörü Engin Er, teknolojik gelişmeleri yakından deneyimlemeyi amaçlayan yeni nesil çiftçileri Growmach Fuarı’nda ağırlamak istediklerini vurguladı.
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