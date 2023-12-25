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Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ayağa kalkıyor
Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) organizasyonunda, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde ticareti canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak hedefiyle “Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çalıştayı” düzenlendi.
Sektörel Haberler 25.12.2023, 16:03
Bursa Business School ev sahipliğinde, sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, ‘Dijitalleşme, Markalaşma, Sürdürülebilirlik ve Yönetişim’ konuları ele alındı. BTSO Yönetim Üyesi Abidin Şakir Özen, “Tarihi ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Bursa iş dünyasını temsil eden bir kurum olarak, Odamızın da temellerinin atıldığı tarihi çarşılarımızı en büyük sorumluluk alanımız olarak değerlendiriyoruz” dedi.
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