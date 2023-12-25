Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ayağa kalkıyor

Bursa Business School ev sahipliğinde, sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, ‘Dijitalleşme, Markalaşma, Sürdürülebilirlik ve Yönetişim’ konuları ele alındı. BTSO Yönetim Üyesi Abidin Şakir Özen, “Tarihi ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Bursa iş dünyasını temsil eden bir kurum olarak, Odamızın da temellerinin atıldığı tarihi çarşılarımızı en büyük sorumluluk alanımız olarak değerlendiriyoruz” dedi.