TAİDER Kuzey Yıldızı Programı’na başvurular devam ediyor

Kuzey Yıldızı programıyla; şirketlerini sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlanması, tüm yıl dahilinde gerçekleştirilen etkinliklerle iyi örneklerin paylaşılması ve program dahilindeki aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğundaki gelişimi için itici güç oluşturulması amaçlanıyor. TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programını, pandemi döneminde değişen şartlara uygun olarak yeniden gözden geçirdiklerini ve kapsamını genişlettiklerini söyleyen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, “Kuzey Yıldızı artık sadece bir ödül olmaktan çıktı. Aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuklarında bir yol haritası olması amacıyla kapsamını genişlettik. Amacımız, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamak, tüm yıl gerçekleştireceğimiz etkinliklerle iyi örnekleri paylaşmak ve program dahilindeki aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğundaki gelişimini sağlama yönünde itici güç oluşturmak. Aile şirketlerinin nesilden nesile güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmeleri için; aile, iş ve ortaklık dinamiklerinden oluşan üç boyutu dikkate almaları gerekiyor. Bunun için de emek, kaynak ve zaman ayırmaları şart. TAİDER olarak bilincin artması için çalışıyoruz. TAİDER olarak Dünyada ve Türkiye’de ilk olan aile şirketlerine özel tasarlanmış bu projenin aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sürdürülebilirlik raporu hazırlayan veya güncellemek isteyen aile şirketlerimizi özellikle bu programa davet ediyorum.” dedi.

Programa katılım koşulları

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’na; sanayi, ticaret, hizmet faaliyeti olan, halka açık olmayan ve hisselerinin en az yüzde 50’sinin aile kontrolünde bulunan aile şirketleri katılabiliyor. Bu kapsamda olan aile şirketlerinin başvurabileceği program için TAİDER’e üye olma zorunluluğu bulunmuyor.

www.taiderkuzeyyildizi.org