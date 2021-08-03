STK’lara adanmış bir ömür

Kurucusu olduğu Floteks ile 1983 yılında rotasyon kalıplama ile plastik parça üretimini Türkiye’de ilk başlatan firma olma başarısını sağlayarak Türkiye’de öncü oldu. İş hayatında elde ettiği başarıları, sivil toplum kuruluşlarında aldığı önemli görevlerlerle taçlandıran Celal Beysel, bugüne kadar Demirtaş Sanayicileri Derneği Kurucu Üyeliği, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Genel Sekreterliği, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Başkanlığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanlığı, Türkiye Avrupa Topluluğu Derneği Bursa Şubesi Başkanlığı ve Türkiye Genç Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

STK’ların problemlerine 40 yıllık deneyimle bakış

Celal Beysel kitabın yazılış amacını, “Ülkemizdeki demokrasinin sorunlarını, gönüllü STK’ların işlevlerini, demokrasiye katkılarını, değerlerini, ülkemizde karşılaştıkları problemleri hatıralarımla yoğurup 40 yıllık deneyimlerime dayanarak anlatmaktı” ifadeleriyle açıkladı. Beysel’in sivil toplum kuruluşları hakkındaki görüşleri ve 40 yıllık STK çalışmaları döneminde yaşadığı özel anılardan oluşan iki bölümü içeren kitapta, Celal Beysel sivil toplum kuruluşlarının önemi hakkında şu ifadeleri kullandı; “Edindiğim bilgi ve tecrübeler bana gösterdi ki doğru çalışan, etkin, gerçekten gönüllü STK’ların yaygın olarak var olması ülkelerin gerçek demokrasiye erişmeleri, bir yol kazasına uğrayıp otokrasiye geri kaymalarının engellenmesi için elzemdir.”

Satış yok, bağış var

‘Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 40 Yıl… ‘ kitabı dağıtım şekliyle de dikkat çekiyor. Doğrudan satışa sunulmayan kitap, okurlarına hediye olarak gönderiliyor; fakat Türkiye Eğitim Vakfı, UNESCO Bursa Şubesi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi veya Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’ndan herhangi birine bağış yapılması şartıyla.