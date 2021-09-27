Sırbistan - Türkiye  ilişkilerinde önemli adım

Törende ilk açılış konuşmasını da günün ev sahibi ve aynı zamanda RUMELİSİAD Başkanı olan Fahri Konsolos Zarif Alp yaptı. Alp, “İki ülke arasında her alanda ikili münasebetlerin daha da ilerletilmesi noktasında da güçlü bir irade söz konusu. Sırbistan Fahri Konsolosluğumuz aracılığıyla, iki ülke arasındaki ortak çıkarları korumak ve ileriye dönük atılacak adımlarda iş dünyamızla ve devletimizle el birliği yapmak, en temel vazifemiz olacak” ifadelerini kullandı.Törende konuşan Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markoviç de açılışı gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Markovic, Bursa’da konsolosluğun iki ülke ilişkileri açısından önemine vurgu yaparak, Zarif Alp’in bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Fahri konsolosluk beratı Zarif Alp’e

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu’nun açılış konuşmalarının ardından, kurdele kesimine geçildi. Tören, Büyükelçi Markovic’in, RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp’e fahri konsolosluk beratını takdim etmesi ile son buldu.