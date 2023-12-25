Şener: “İhracatımız 25 milyar doları aştı ancak yeterli değil”

BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Makine Metal Konseyi de bu kapsamda yeni dönemin ilk toplantısını, iş dünyası için referans eğitim üssü olarak hayata geçirilen Bursa Business School Uludağ Kampüsü’nde gerçekleştirdi.

﻿“Kat etmemiz gereken daha çok yol var”

﻿Makine Metal Konseyi’nin yenilik vizyonuyla öncü bir yapıda olduğunu vurgulayan BTSO Başkan Yardımcısı Şener, şunları kaydetti: “Makineciler olarak pek çok sektöre entegre çalışıyoruz. Dolayısıyla tekstilin de makinelerini üretiyoruz, otomotivin de sistemlerini üretiyoruz. Ülke olarak son derece gelişmiş bir makine sektörüne sahibiz. Alt tedarikçisi olduğumuz sektörlerin dışında ayrı bir ihracatçı kimliği de kazandık. Ülkemizin geçen yılki makine ve aksamları ihracatı 25 milyar doların üzerine yükseldi.

Ancak hala ihracatımız, ithalatımızı yüzde 100 karşılamıyor. Kat edeceğimiz mesafeler var.

Satmamız gereken ürünler, ulaşmamız gereken pazarlar var. Yeni dönem Konsey çalışmalarımız da hedeflerimiz için yol haritası oluşturuyor. Sektörümüzün gelişimine destek veren tüm konsey üyelerimize teşekkür ediyorum.”

﻿Burulday: “Teknolojik dönüşüme ayak uydurmalıyız”

﻿Makine Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday, dünyadaki tüm sanayi devrimlerinin temelini oluşturan stratejik bir sektörü temsil ettiklerini söyledi. Küresel ekonominin bugün, yeni bir sanayi devriminin eşiğinde olduğunu belirten Burulday, “Yapay zeka, robotik ve diğer gelişmiş teknolojilerle üretimin daha da otomatikleştiği ve verimliliği artırdığı hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Firmalarımızın bu dönüşüme ayak uydurması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapacağımız her çalışma, yeni ekonomiye uyum yeteneğimizin artması ve küresel rekabet düzeyimiz için büyük değer arz ediyor” dedi.

﻿Varlık: “Ortak akıl harekete geçti”

﻿Vizyoner ve çalışkan bir Oda’nın üyesi olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen BTSO Makine Metal Konseyi Üyesi Vehbi Varlık, “Ortak akıl üretme konusunda etkin ve verimli bir çalışma yaptık. Bütün üyelerin, ilgili sanayicilerin ve sektör paydaşlarının bir araya getirildiği, kente ve ülkeye faydanın en üst düzeyde konuşulduğu bir çalışma döneminin heyecanını yaşıyoruz. Bu projede dayanışma, paylaşma ve vizyon çok değerli. Harika bir toplantı yaptık. Büyük bir heyecanla geldik buraya.

Ekipler halinde çalışma odalarına dağıldık. Firmalarımızın fuarlara, Ar-Ge’ye, pazarlamaya ihtiyaçlarını, yatırımlarla ilgili konularını tartıştık. Bütün bu çalışmaların sonucunda muhteşem bir birikim çıkacak ortaya. Oda da bunu yoğurup Bursa için değere dönüştürecektir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.” diye konuştu.

﻿Karpat: “Dönüşümü sanayicimiz tek başına gerçekleştiremez”

﻿Konsey çalışmalarının üniversite – sanayi işbirliğine de önemli katkılar sunduğunu dile getiren Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Karpat, “Sektörün önemli isimleriyle bir araya geldiğimiz, ortak akılla paylaşımlarda bulunduğumuz çok verimli bir çalıştay oldu. Bursa’daki sektör temsilcilerinin dünya ile rekabetinde elde edebileceği avantajlar için birlikte hareket edeceğiz. Daha hızlı hareket edebilen, daha fazla risk alabilen, deneyimi ve tecrübesi olan bir sanayici profilimiz var. Bugüne kadar da rekabet noktasında önemli başarılar elde ettiler. Ancak artık dünya çok büyük bir hızla değişiyor. Yapay zeka, dijitalleşme, yetkin personelin yetiştirilmesi gibi faktörlere aynı hızda uyum sağlamak zorundayız. Konsey çalışmalarımızda da bu konuları gündeme aldık. Dönüşüm sürecini sanayicimizle ve sektörün tüm taraflarıyla birlikte ele alırsak başarıya ulaşabiliriz.”