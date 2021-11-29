Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında hizmet sektöründe yüzde 0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekim ayında 120,3 iken, kasımda yüzde 0,7 azalarak 119,4’e düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasım ayında yüzde 0,6 artarak 121,9 değerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ekimde 92,7 iken, kasımda yüzde 1 artarak 93,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, “finansman sorunları” ekimde yüzde 30 iken kasımda yüzde 28,6, “talep yetersizliği” ekim ayında yüzde 20,6 iken kasımda yüzde 19,6 ve “diğer faktörler” ekimde yüzde 17,4 iken kasımda yüzde 13,3 oldu.