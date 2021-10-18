Seger’den pembe korna farkındalığı

Seger AŞ Genel Müdürü Tülin Tezer, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisi olarak, kadınların iş yaşamında yer almasının önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tezer, bunu destekleyen bir şirket olduklarını belirterek, “Kadınların iş yerlerine kattığı birtakım özellikler var. Kadın ve erkeklerin uyum içinde çalışması, cinsiyetlerine bağlı farklı özelliklerini bir araya getirmesi şirketlere müthiş bir sinerji yaratıyor. Kadınlar bulundukları şirketlere prestij katıyor” dedi. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 3 yıl önce ‘pembe korna’ projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Tezer, “Bu yıl ise bu projeyi bir adım daha ileriye taşıdık. Projenin değer oluşturan bir proje haline gelmesini hedefledik. Bu amaçla ürettiğimiz kornoları e-ticaret sitemizde satışa sunduk. Buradan elde edeceğimiz geliri de kanserle mücadeleye destek olan bir derneğe bağışlamayı düşündük. Bu sebeple Bursa Kanserle Savaş Derneği ile iş birliği yaptık” dedi.