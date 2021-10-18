Seger’den pembe korna farkındalığı
Dünya otomotiv devleri için 40 yıldır korna üreten Seger, meme kanseri için farkındalık oluşturmak amacıyla aksesuar olarak da kullanılabilen pembe renkli korna imal etti. Seger’in sınırlı sayıda ürettiği, üzerinde “Erken tanı hayata sarıl” yazan kornalarla erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, satıştan elde edilecek gelir, kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak.
Seger AŞ Genel Müdürü Tülin Tezer, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisi olarak, kadınların iş yaşamında yer almasının önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.
Tezer, bunu destekleyen bir şirket olduklarını belirterek, “Kadınların iş yerlerine kattığı birtakım özellikler var. Kadın ve erkeklerin uyum içinde çalışması, cinsiyetlerine bağlı farklı özelliklerini bir araya getirmesi şirketlere müthiş bir sinerji yaratıyor. Kadınlar bulundukları şirketlere prestij katıyor” dedi. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 3 yıl önce ‘pembe korna’ projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Tezer, “Bu yıl ise bu projeyi bir adım daha ileriye taşıdık. Projenin değer oluşturan bir proje haline gelmesini hedefledik. Bu amaçla ürettiğimiz kornoları e-ticaret sitemizde satışa sunduk. Buradan elde edeceğimiz geliri de kanserle mücadeleye destek olan bir derneğe bağışlamayı düşündük. Bu sebeple Bursa Kanserle Savaş Derneği ile iş birliği yaptık” dedi.
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Ekim 2021
Ekim 2021