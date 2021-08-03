Seger yeni ürünlerle büyüyecek

TÜLİN TEZER KADINLARA ROL MODEL OLUYOR

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin (NİLSİAD) öncülüğünde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) iş birliğiyle düzenlenen “Değerler Buluşuyor Tecrübe Konuşuyor” söyleşilerinin konuğu, SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler Genel Müdürü Tülin Tezer oldu. Renault’tan, Tesla’ya, Ford’a dünya devi otomobil, kamyon, iş makinası markalarına korna üreten Seger’in Genel Müdürü olan Tülin Tezer hem başarı hikâyesini anlattı hem de girişimci adaylarına tecrübeleri ile cesaret verdi. NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ile NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez programa video yoluyla yolladıkları mesajlarda Tülin Tezer’in erkek egemen bir sektörde elde ettiği başarıya dikkat çekerek, onun tecrübelerinin genç nesle aktarılmasının önemine değindiler. Bursa ve Çin’deki tesislerinde ürettiği ürünleri 70 farklı ülkeye ihraç eden ve Türkiye’de sektörünün lider firması Seger’in Genel Müdürü Tülin Tezer, üniversiteden mezun olduktan gördüğü iş ilanı üzerine 1990 yılında Seger’de kalite departmanında işe başladığını söyledi. Tezer, Seger’de uzun yıllar farklı departman ve pozisyonlarda çalışmasının ardından 2008 yılında Genel Müdür olarak atandığını ve o günden itibaren bu görevi sürdürdüğünü dile getirdi.

“Kalıpları yıkmalıyız”

“İşin kadını erkeği yoktur” diyen Tezer, erkek mesleği, kadın mesleği gibi kalıpların yıkılması gerektiğini vurguladı. Tezer, “Biz önyargılarla büyüdük. Özellikle otomotiv sektöründe çok fazla kadın rol model olmaması bu önyargıların kırılmasını zorlaştırıyor. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla bu durum yavaş yavaş kırılacaktır” dedi. Kadın çalışanlara sahip olmanın şirketlere fayda sağladığı görüşünü dile getiren Tezer, kadın ve erkek bakış açılarının farklı olduğunu ve iş hayatında bir arada olmalarının büyük değer sağladığını; farklılıkların zenginlikleri doğurduğunu söyledi.

“Kadın yönetici markaya değer katıyor”

Kadınların üst pozisyonlarda görev almasının firmanın prestijine ve markaya değer kattığını ifade eden Tezer, “Bu tarz şirketler daha akılda kalıcı oluyorlar.

Bunun birçok örneğine şahit oldum. Kadınları iş hayatına, otomotiv sektörüne çekmek için erkek yöneticilere de büyük görevler düşüyor. İşe alımlarda cinsiyet odaklı değil, yetkinlik odaklı bakmalılar” diye konuştu.

Seger yüksek teknolojiyle üretimi hedefliyor

Konuşmasında Seger’in gelecek dönem hedeflerine de değinen Tezer, sözlerini şöyle noktaladı; “Otomotivde elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileriyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim bizleri yeni fikirlere itiyor. Biz de bu dönüşümün içinde, yeni teknolojilere daha fazla adapte olarak; bu teknolojilerde kullanılan yeni ürünler imal etmek istiyoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge departmanımızda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha teknolojik ürünler üreten bir firma olmak.”