“Sanayide yeşil dönüşüm destekleniyor”

İklim Sohbetleri’nin ilk konuğu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’de hükümetin aldığı kararlarla sanayide yeşil dönüşümü desteklediğini söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle, programda yaptığı konuşmada, “dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek” mottosuyla hazırladıkları TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın öneminden bahsetti.

İklim Sohbetleri serisinin büyük faydalar getireceğinin altını çizen Gülle, TİM’in Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları kapsamında, ihracatçılara yol göstermek adına yoğun bir çalışma sürecine girdiğini bildirdi. Gülle, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde belirledikleri 12 ana hedefte aktararak, hedeflerinin başında, “sektörel eylem planları oluşturmanın” geldiğini ifade etti.

“İklim politikasına uyum gerekiyor”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir etki yapma amacında olduğunu, 2050’de ilk karbondan arındırılmış kıta olmak istediklerini ifade eden Meyer-Landrut, şu açıklamalarda bulundu: “AB Konseyi, AB Yeşil Mutabakatı’nın ardından AB İklim Kanunu’nu kabul etti.