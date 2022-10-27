banner21

banner17

banner28

banner6

Son Dakika

Şahinler Makine EuroBLECH'te teknolojilerini sergiledi

Almanya'da 39 ülkeden 1300 firma ve kurumun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH'te yeni teknolojik ürünlerini sergileyen Şahinler Makine ilgi odağı oldu.

Sektörel Haberler 27.10.2022, 15:57
Şahinler Makine EuroBLECH'te teknolojilerini sergiledi

#Şahinler Makine #EuroBLECH
Yorumlar (0)
4
az bulutlu
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18