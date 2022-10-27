Son Dakika
Şahinler Makine EuroBLECH'te teknolojilerini sergiledi
Almanya'da 39 ülkeden 1300 firma ve kurumun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH'te yeni teknolojik ürünlerini sergileyen Şahinler Makine ilgi odağı oldu.
Sektörel Haberler 27.10.2022, 15:57
4
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1378'inci Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1377'nci Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1376'ncı Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1375'inci Sayı
Ekim 2022