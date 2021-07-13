Rotary’den yeni projeler

Projelerin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Nedim Atilla, toplumsal cinsiyet eşitliği, gerçek gıda, sürdürülebilir çevre, organ bağışı gibi konularda önemli projeler ve toplum yararına hizmetler üreteceklerini söyledi. Biz halka, topluma dokunmak istiyoruz. Toplum birlikleri sayımız artacak. Köyde, mahallede, okulda, hastanede halkımızla beraber olmak istiyoruz. Rotary’nin öncelikli 7 odak alanı olan, barış ve anlaşmazlıkların çözümü-temiz su ve hijyen, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, anne ve çocuk sağlığı temel eğitim ve okuryazarlık ekonomik ve toplumsal kalkınma ile çevre ve sürdürülebilir dünyadır. Yeni dönemde bu öncelikli alanlarla ilgili önemli çabalarımız devam ederken bunlara ek olarak çok önemli bulduğumuz alanlarda da yeni ekipler oluşturduk ve çalışmalara başladık” dedi.