PERYÖN Güney Marmara’da yeni dönem

“Fayda üretme sırası bize geldi”

PERYÖN Güney Marmara Şubesi’nin ilk kadın başkanlığına seçilen Neslihan Akkozak, “Güney Marmara Bölgesi, teknik donanımı, ekonomiye katkısı ve tabii ki tüm bunları sağlayan insan kaynağı ile de Türkiye’nin göz bebeği durumundadır. PERYÖN Güney Marmara Şubesi de, bu coğrafyanın sahip olduğu tüm zenginlikleri, güzellikleri bünyesinde barındıran ve fayda üreten bir Dernektir. Ne mutlu bana ki, katkı verme ve fayda üretme sırası bize geldi. Güveniniz ve bizlere olan inancınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. PERYÖN Güney Marmara Şubesi’nin 2021-2023 yılı Yönetim ve Denetim Kurulları şu isimlerden oluştu:

Neslihan Akkozak (Oyak Renault AŞ), Ahmet Aydın Akyol (Eker Süt Ürünleri AŞ), Arif Öner (Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ), Ayhan Yazar (Sage Automotive Interiors), Barış Gül (Faveo Danışmanlık Ltd. Şti), Elif Çelikkoparan (Feka Otomotiv), Ezgi Bozkurt (Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ), Fatma Hande Kurter (Yeşim Tekstil San ve Tic AŞ), Fatmanur Çakır Uzan (Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San AŞ), İ.Gürkan Özken (Uludağ İçecek AŞ), İsmail Orhan Sönmez (BEST Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ), Mehmet Koçer (Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi-NOSAB), Murat Batur (MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Nurcan Kırçova (BİNTED AŞ), M.Selim Tosun (GKN Driveline Eskişehir) ve Yahya Erçetin (Küçükoğlu Holding)