Otomotivde rota Latin Amerika

Toplamda 15 milyar dolarlık otomotiv ithalatı yapan iki ülkeye yönelik 5-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen heyete Türkiye’den 20 otomotiv firması katıldı. Türkiye otomotiv endüstrisi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği liderliğinde hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. OİB’in bu anlamda pandemi döneminden itibaren online olarak düzenlediği Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti programları, Brezilya ve Arjantin ile devam ediyor.

“Önemli ticaret rotaları”

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, konuşmasında Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisinde güçlü bir oyuncu olduğunun altını çizerek “Avrupa pazarında toparlanmanın yavaş ilerlemesi de bizi etkiliyor. Bu durum bize ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmenin önemini bir kez daha gösterdi. Brezilya ve Arjantin bu açıdan bizim için fırsatlar barındırıyor. Bu ülkeler sektörümüz için de önemli ticaret rotaları” vurgusunda bulundu.

“Güney Amerika önemsediğimiz bir pazar”

TİM Başkanı İsmail Gülle de, Brezilya ve Arjantin pazarlarının Güney Amerika’da en çok önem verdikleri pazarların başında geldiğini ifade etti. Gülle, “Otomotiv sektörü özelinde Brezilya’ya ihracatımız 2020 yılında 100 milyon dolar, Arjantin’e ise 19,5 milyon dolar oldu. Bu rakamları artırmayı hedefliyoruz” dedi.