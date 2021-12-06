“Otomotivde de yeşil dönüşüm şart”

Salgından önce yılda 3 defa Anadolu’nun farklı şubelerinde o şehrin ekonomik değerini öne çıkaran bir tema ile düzenlenen Genel İdare Kurulu, pandemi sonrası ilk kez Bursa’da yapıldı. 3-4 Aralık 2021 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen GİK programı, protokol ziyaretleri ile başladı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ilk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile bir araya gelerek MÜSİAD’ın faaliyetlerinden ve çalışmalarından bahsedildi. Protokol ziyaretlerinin ardından, Beyçelik Gestamp firması ziyaret edilerek, Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik ve Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile bir araya gelindi. Burada MÜSİAD heyetine, Beyçelik ile ilgili sunum yapıldı.

Otomotivde yeşil dönüşüm konuşuldu

Program Hilton Otel’de devam etti. Bursa’nın otomotiv kenti olması nedeniyle ana temasının ‘Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayinde Yeşil Dönüşüm’ olduğu panele, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay ve ülkenin çeşitli illerinden gelen MÜSİAD şube başkanları ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

İki oturumda düzenlenen panelde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, TOGG İcra Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş video yöntemiyle olmak üzere, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, Vesiile Paylaşım Ekonomisi Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar ve Bursa Uludağ Üni. Otomotiv Müh. Böl. Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay konuştu.

İkinci günde başkanlar toplandı

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 104’üncü GİK toplantısı, ikinci gün gerçekleştirilen Başkanlar Toplantısı, Yurtiçi Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyon Başkanları Toplantısı, Sektör Kurulları Komisyon Başkanları Toplantısı, Genç MÜSİAD 1. Bölge Başkanları Toplantısı, Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyon Başkanları Toplantısı ve Karz-ı Hasen Başkanlar Toplantısı programlarıyla son buldu.

