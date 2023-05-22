Otomotiv üretimi yüzde 17 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam üretim yüzde 17 artarak 479 bin 330 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 29 artış sağlayan otomobil üretimi ise 295 bin 688 adede ulaştı.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 499 bin 927 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 18 artarken, hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüze 73, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 45 ve traktörde yüzde 81 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde otomotiv sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 73 oldu.

2022 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 62, ağır ticari araç pazarı yüzde 56, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 63 büyüdü.