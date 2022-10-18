Otomotiv üretimi arttı

Buna göre, yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretiminde toplam üretim ise 996 bin 926 adede ulaştı. Ocak-eylül döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 33 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 10 yükseldi. Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti.