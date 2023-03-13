Otomotiv sanayi yıla hızlı başladı
Türkiye otomotiv sanayinde yılın ilk 2 ayında, toplam üretim bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 223 bin 796 adet, otomobil üretimi ise yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet oldu.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak ve şubat aylarına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
Buna göre, yılın ilk 2 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim de 233 bin 731 adedi buldu.
Yılın ilk 2 aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti.
Otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8 arttı
Yılın ilk iki aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 158 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, ticari araç ihracatı ise paralel seviyede gerçekleşti.
Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3 bin 416 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolar oldu.
2023’ün ilk iki ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 138 bin 405 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 44 artış sağladı ve 96 bin 195 adet oldu.