Otomotiv sanayi yıla hızlı başladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak ve şubat aylarına ait üre­tim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 2 aylık döneminde top­lam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dö­nemine göre yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim de 233 bin 731 adedi buldu.

Yılın ilk 2 aylık döneminde ticari araç üre­timi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak ger­çekleşti.

Otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8 arttı

Yılın ilk iki aylık döneminde otomotiv ihra­catı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 158 bin 145 adet ola­rak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihra­catı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, ticari araç ihracatı ise pa­ralel seviyede gerçekleşti.

Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı döne­mine göre yüzde 9 artarak 3 bin 416 adet ola­rak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 12,2 pay ile sektö­rel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolar oldu.

2023’ün ilk iki ayında toplam pazar, bir ön­ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arta­rak 138 bin 405 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 44 artış sağladı ve 96 bin 195 adet oldu.