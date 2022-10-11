Otomotiv ihracatta vites yükseltti

Türkiye’nin otomotiv en­düstrisi eylül ayında, 2,75 milyar dolarlık ürün ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, oto­motiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 2 mil­yar 753 milyon dolara ulaştı.

Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13,9’a yükselten otomotiv endüstrisi, Tür­kiye ihracatında ikinci sıradaki yerini ko­rudu. Bu yılın ocak-eylül döneminde oto­motiv endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak 22,3 milyar dolara çıkarken 9 aydaki orta­lama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatında artış

Otomotiv endüstrisinin alt ürün grup­larına bakıldığında, eylül ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 182 milyon dolara çı­kan “tedarik endüstrisi” ihracatı, en fazla ihracat yapılan ürün grupları içinde ilk sı­rada yer aldı.

“Binek otomobil” ihracatı yüzde 26’lık artışla 807 milyon dolara çıkarken “eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” dış sa­tımı ise yüzde 25 azalarak 425 milyon do­lar oldu.

Eylülde otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Alman­ya’ya ihracat yüzde 27 artışla 403 milyon dolara çıktı. Birleşik Kral­lık’a yapılan dış satım yüzde 4 ge­rilemesine rağmen 324 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İhra­catın yüzde 35 artarak 270 mil­yon dolara çıktığı Fransa ise üçüncü oldu.

“Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ağustosta yaşanan yüzde 6’lık düşüşten sonra eylül ayında gerçekleşen yaklaşık yüzde 12’lik artışın önemli olduğuna de­ğindi.

Geçen ay Almanya, Fransa ve Po­lonya’ya yönelik yüksek oranlı ihracat ar­tışlarının yaşandığını aktaran Çelik, “Sek­törün eylül ayında gerçekleştirdiği 2,75 milyar dolarlık ihracat, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı oldu. Ürün grubu bazında en fazla ihracat, tedarik endüstrisinde görülürken binek otomo­biller çift haneli, çekiciler ihracatı üç ha­neli artış gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.