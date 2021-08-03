Otomotiv ihracatı temmuzda 2 milyar dolar oldu

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim problemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının az olması, temmuz rakamlarının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu” dedi.

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan ve doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi, nisan ayından bu yana baz etkisi ile gösterdiği çift haneli artışa temmuzda ara verdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,2 oldu. Temmuzda eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise çift haneli düşüş gösterdi. Geçen ay özellikle Birleşik Krallık ve Rusya’ya yönelik yüzde 63’e varan yüksek oranlı ihracat artışları da dikkat çekti. Yılın ilk yedi ayında ise yüzde 26 artarak 16.4 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, toplam ihracatta yine ilk sırada yer aldı. İlk yedi aydaki ortalama aylık ihracat ise 2,3 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim problemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının az olması, temmuz rakamlarının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 arttı

Temmuzda Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 artarak 827 milyon dolar olurken, sektör ihracatındaki en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek Otomobil ihracatı ise yüzde 27 azalarak 590 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 26 artarak 393 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 33 azalarak 109 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %13 oranında artış görülürken, İtalya’ya %10, Rusya’ya %38, Polonya’ya %12, Hollanda’ya %29 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a %13, Romanya’ya %32, İspanya’ya %26, Slovenya’ya %53 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Almanya’ya %46, Fransa’ya %74, Slovenya’ya %17, İtalya’ya %46, İsrail’e %37, İsveç’e %19, Belçika’ya %38 ihracat düşüşü, İspanya’ya %57, Mısır’a %38 ihracat artışı yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a %286, Slovenya’ya %48, Meksika’ya %20 ihracat artışı, Fransa’ya %34, Belçika’ya %13 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa’ya %7 artış, Almanya’ya %41, İtalya’ya %81 düşüş görüldü.

Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise %41 düşerek 42,5 milyon dolar oldu.

Almanya’ya ihracat yüzde 14 düştü

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya temmuzda yüzde 14 azalışla 273 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük Pazar Birleşik Krallık’a yüzde 63 artışla 233 milyon dolarlık ihracat olurken, Fransa’ya da %45,5 azalışla 154 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Yine İtalya’ya %26,5, ABD’ye %13, Belçika’ya %14, Romanya’ya %20, Fas’a %27 ihracat düşüşü yaşanırken, Polonya’ya %15, Rusya’ya %37, Mısır’a %22 ihracat artışı görüldü.

AB’ye ihracat yüzde 16 azaldı

Ülke grubu bazında en büyük Pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat temmuzda yüzde 16 azalarak 1 milyar 223 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin payı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Temmuzda Diğer Avrupa Ülkelerine %39, Bağımsız Devletler Topluluğuna %14 ihracat artışı görüldü.