OİB’den Bakan Muş’a ziyaret

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik liderliğindeki heyette, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Ertuğrul Tuna Arıncı ve Cengiz Belgin, OİB Denetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Yeşilova ve Ali Kemal Yazıcı, OİB Muhasip Üyesi Müfit Karademirler ve UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar yer aldı. Ziyarete Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar da eşlik etti. OİB heyeti, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a dünya ve Türkiye otomotiv endüstrisinde yaşanan son gelişmelere yönelik bilgi aktardı. Türk otomotiv endüstrisinin ihracatta yaşamakta olduğu sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirildiği toplantıda, ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a otomotiv sektörünün geleceği ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretlerinden dolayı OİB Heyetine teşekkür ederken, otomotiv endüstrisinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını ifade etti.

