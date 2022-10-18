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Odalar gıdaya erişimin önemine dikkat çekti

Gıda Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri Dünya Gıda Günü nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Sektörel Haberler 18.10.2022, 00:03
Odalar gıdaya erişimin önemine dikkat çekti

Yapılan ortak açıklamada, “Gıda krizinden kurtulabilmek; rant ve beton ekonomisi yerine üretim ekonomisini, ser­mayenin öncelikleri yerine kamusal ve toplumsal çıkarları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen, ‘Ka­mucu Tarım ve Gıda Politikaları’nı savunmakla ve yaşama ge­çirmekle mümkündür” denildi.

Ortak açıklamayı okuyan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, “Dünyada henüz üstesin­den gelinemeyen yeni paylaşım savaşları, salgın hastalıklar ve insan eliyle yaratılan iklim değişikliği gibi olağanüstü koşullar sürecinde; gıda egemenliği, gıda güvencesi ve gıda güvenliği sorunları üzerinde çok durulmakta ancak ne yazık ki sürdürü­lebilir ve kalıcı çözümlere ulaşılamamaktadır. Günümüzde dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünleri dünya nüfu­sunu beslemeye yetecek miktardadır. Ancak, dünyada 800 milyonun üzerinde insan, yani her dokuz kişiden biri yatağa aç girmektedir. Ülkemizde ise insanlarımızın yüzde 22`si den­geli ve yeterli beslenememekte, yüzde 8,5`u ise açlık sınırında yaşamaktadır. Yaşanan bu açlık sorunu; adil olmayan gelir ve gıda dağılımından kaynaklanmaktadır” dedi.

#Dünya Gıda Günü #TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
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