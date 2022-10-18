Odalar gıdaya erişimin önemine dikkat çekti
Gıda Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri Dünya Gıda Günü nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi.
Yapılan ortak açıklamada, “Gıda krizinden kurtulabilmek; rant ve beton ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal ve toplumsal çıkarları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen, ‘Kamucu Tarım ve Gıda Politikaları’nı savunmakla ve yaşama geçirmekle mümkündür” denildi.
Ortak açıklamayı okuyan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, “Dünyada henüz üstesinden gelinemeyen yeni paylaşım savaşları, salgın hastalıklar ve insan eliyle yaratılan iklim değişikliği gibi olağanüstü koşullar sürecinde; gıda egemenliği, gıda güvencesi ve gıda güvenliği sorunları üzerinde çok durulmakta ancak ne yazık ki sürdürülebilir ve kalıcı çözümlere ulaşılamamaktadır. Günümüzde dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünleri dünya nüfusunu beslemeye yetecek miktardadır. Ancak, dünyada 800 milyonun üzerinde insan, yani her dokuz kişiden biri yatağa aç girmektedir. Ülkemizde ise insanlarımızın yüzde 22`si dengeli ve yeterli beslenememekte, yüzde 8,5`u ise açlık sınırında yaşamaktadır. Yaşanan bu açlık sorunu; adil olmayan gelir ve gıda dağılımından kaynaklanmaktadır” dedi.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2022
Ekim 2022