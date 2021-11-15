NOSAB dijital dönüşümde örnek

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, ULUTEK’in online olarak düzenlenen “Teknoloji Sahnesi” programına konuk oldu.

ULUTEK’in, teknopark firmaları arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak etkileşimin artması hedefiyle başlattığı Teknoloji Sahnesi programına katılan Gülmez, ‘OSB Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve e-OSB’ konu başlığında bilgilendirme yaptı. Gülmez, NOSAB’daki dijital dönüşüm projesini, “Bu NOSAB’ın değil Türkiye’nin projesidir” diye tanımladı.

Yeşil dönüşümde, eğitimde, sosyal sorumluluk projelerinde örnek olan NOSAB’ın yeni bir projeyle daha fark yaratacağını ifade eden Gülmez, projenin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yaklaşık 2 milyon lira ile desteklendiğini ve proje altyapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Uzaktan okuma ve anında tespit

Projenin hayata geçtiğinde çok önemli konularda faydalar sağlayacağına dikkat çeken Gülmez, “Bölgemizdeki 320 firmanın elektrik, su, doğalgaz ve arıtma hizmetlerine yönelik sayaç okumalarının uzaktan yapılabilmesi; arıza gibi acil durumlarda sorunun hızlıca tespit edilmesi için Otomatik Sayaç Okuma ve Yönetim Sistemi (OSOS) ve Enerji Kalitesi Analizi Raporlama Sistemi (EKARS) sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor” dedi.

OSOS ve EKARS sistemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Gülmez, “SOS sistemini devreye alacağız. Bu sistemle sayaçlar uzaktan okunacak ve anlık tüketim miktarları görülebilecek. EKARS ile de enerji kalitesini analiz edeceğiz. Dolayısıyla kayıp kaçağımızı, varsa, arızamızı net olarak tespit edebileceğiz. Böylelikle müşteri memnuniyeti de artacak” diye konuştu.

Projenin faydalarından da bahseden Gülmez, “Bu proje zaman verimliliği de katacak. Manuel okumadan kaynaklı zaman kaybı ortadan kalkacak. Bunun da sonucunda ekonomik bir katma değer kazanmış olacağız. OSOS sisteminin kurulmasıyla, e-OSB devreye girecek. NOSAB, e-OSB’nin devreye girmesiyle, teknoloji odaklı bir hizmet sürecini her yönüyle etkin kılacak” dedi.

