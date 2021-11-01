Nilüfer’in 2022 bütçesi 659 milyon TL

Nilüfer’de 5 yıllık stratejik hedefleri belirlerken kurum olarak hem analize dayanan, hem de paydaş beklentilerini karşılayan bir stratejik plan oluşturduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemiyle birlikte hedeflerde revizyon çalışmaları yapıldığını söyledi. Bu kapsamda Nilüfer’de tarımı canlandırmak ve farkındalık oluşturmak için başlattıkları çalışmaların toplumda karşılık bulduğunu kaydeden Başkan Erdem, sağlıklı gıda üretimine yönelik projelerin 2022 yılında da süreceğini ifade etti. Kamu alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik çalışmaların da süreceğini dile getiren Erdem, 2022 yılında Gölyazı’nın arkeolojik değerlerini turizme kazandırmaya devam edeceklerini de belirtti. Yapılan oylamalar sonucunda Nilüfer Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı gelir bütçesi 659 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.