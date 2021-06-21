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MÜSİAD’dan GUHEM’e tam not
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret etti.
Sektörel Haberler 21.06.2021, 00:05
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ve GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu eşliğinde merkezi inceleyen heyet, faaliyetler hakkında bilgi aldı ve düzenekleri denedi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “GUHEM, genç nesle ilham olacaktır” dedi. MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da“GUHEM, gençlerimize ufuk kazandıracak eşsiz bir eser olmuş. Bunun Türkiye’de başka bir örneği yok dedi.
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