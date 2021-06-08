MÜSİAD üyesi firmanın ihracat başarısı

Bünyesindeki 3 ayrı şirkette 100 çalışan istihdam ettiklerin söyleyen Furkan Ofset’in sahibi Murat Eryağan, “Ürettiğimiz katma değerle sektörümüzün lokomotifi durumunda olmak bizler için memnuniyet verici bir durum” dedi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinde sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Furkan Ofset sahibi Murat Eryağan, “Ambalaj sektörü dünyada ve Türkiye’de gelişerek büyüyor. Sektörün büyümesi Türkiye’de yüzde 7, dünyada bazı ülkelerde ise yüzde 22’lere kadar çıkıyor. Ambalaj, birçok sektör ile bağlantılı, geniş bir alan. Biz bu alanda da faaliyet gösteriyor ve ticari matbaacılıktaki kayıplarımızı, ambalaj sektörü ile kapatıyoruz” dedi. Ziyarette Furkan Ofset’in çalışmaları nedeniyle Murat Eryağan’ı tebrik eden MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da, “Üyelerimizin başarılarıyla mutlu oluyoruz. Önceki dönem yönetim kurullarında birlikte de çalıştığımız Murat Eryağan, MÜSİAD’ın borç sandığı olarak tanımlanan Karz-ı Hasen derneğimizin Bursa’daki ilk üyesi. Bu kapsamda Genel Merkezimizden, kendisine gönderilen plaketi kendisine takdim ettik” dedi.

Dünya kulüpleri

Furkan Ofset’i tercih ediyor

Ziyarette, MÜSİAD heyetine firması ve sektör hakkında bilgiler veren Furkan Ofset’in sahibi Eryağan, “Endüstrinin her alanına hizmet veriyoruz. Ürün gamımız çok çeşitli. Sektörümüzde ilk ihracat yapan firma olarak, günümüzde 5 kıtada 51 ülkeye ürünlerimizi satıyoruz” diye konuştu. Eryağan konuşmasında firma olarak İngiltere Premier Lig kulüplerinden Liverpool’dan, Manchester City’ye kadar pek çok takımın ürün satış mağazalarındaki hediyelik eşyalar ile tekstil ürünlerinin kutularını imal ettiklerini sözlerine ekledi.