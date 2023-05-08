Mobilyanın kalbi İnegöl’de attı
Bu yıl 48’incisi düzenlenen MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 – 6 Mayıs tarihleri arasında 175 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.
48. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı kanalıyla bugüne kadar İnegöl’e 97 milyon lira destek sağladık. Proje ortaklarının katkılarıyla İnegöl’e yapılan yatırımların değeri 205 milyon lirayı aştı. Kent Müzesi ile İnegöl Mobilya ve Ağaç İşçiliği Müzesi projelerine 11 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK eliyle İnegöl’de AR-GE projelerine yaklaşık 50 milyon lira destek sağladık. İnegöl OSB atık su arıtma tesisinde havalandırma havuzu revizyonuyla enerji verimliliği projesini de yine kalkınma ajansımız eliyle destekledik” diye konuştu.
Girişimcilere 1 milyon liralık destek
“İnegöl’de mobilya sanayi ne kadar güçlü olursa Türkiye’de de mobilya sektörü o kadar güçlü olur” diyen Bakan Varank, önümüzdeki dönemde girişimcilik destekleriyle Bursa’da yeni şirket kuracak, teknoloji tabanlı mobilya imalatına yönelecek girişimcilere 1 milyon liraya kadar destek verileceği müjdesini duyurdu.
İTSO ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise Türkiye’nin yeni yüzyıla hazırlanırken İnegöl’ün yeni yüzyıla hazırlandığını kaydetti. Uğurdağ, “E-ihracat ve e-ticarete çok önem göstereceğiz. OSB bölgelerimizi tamamlarken, bu organize sanayi bölgelerini destekleyecek küçük sanayi bölgelerini desteklememiz lazım” dedi.