Mobilyanın kalbi İnegöl’de attı

48. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın açılışında konuşan Sanayi ve Tek­noloji Bakanı Mustafa Varank, “Bursa, Eski­şehir, Bilecik Kalkınma Ajansı kanalıyla bugüne kadar İnegöl’e 97 milyon lira destek sağladık. Proje ortaklarının katkılarıyla İne­göl’e yapılan yatırımların değeri 205 milyon lirayı aştı. Kent Müzesi ile İnegöl Mobilya ve Ağaç İşçiliği Müzesi projelerine 11 milyon li­ranın üzerinde kaynak aktardık. Yine TÜBİ­TAK eliyle İnegöl’de AR-GE projelerine yaklaşık 50 milyon lira destek sağladık. İne­göl OSB atık su arıtma tesisinde havalan­dırma havuzu revizyonuyla enerji verimliliği projesini de yine kalkınma ajan­sımız eliyle destekledik” diye konuştu.

Girişimcilere 1 milyon liralık destek

“İnegöl’de mobilya sanayi ne kadar güçlü olursa Türkiye’de de mobilya sektörü o kadar güçlü olur” diyen Bakan Varank, önü­müzdeki dönemde girişimcilik destekleriyle Bursa’da yeni şirket kuracak, teknoloji ta­banlı mobilya imalatına yönelecek girişim­cilere 1 milyon liraya kadar destek verileceği müjdesini duyurdu.

İTSO ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise Türkiye’nin yeni yüzyıla hazırlanırken İnegöl’ün yeni yüzyıla hazır­landığını kaydetti. Uğurdağ, “E-ihracat ve e-ticarete çok önem göstereceğiz. OSB bölgelerimizi tamamlarken, bu organize sa­nayi bölgelerini destekleyecek küçük sanayi bölgelerini desteklememiz lazım” dedi.