Mobilyanın kalbi İnegöl’de attı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Baş­kanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, MODEF Fuar Merkezi’nde düzenle­nen açılış töreninde, bu etkinliğin Türkiye mobilya sektörüne ciddi katkı sağladığını söyledi.

Fuara 165 firmanın katıldığını anlatan Uğurdağ, “Dış alım heyet­leri, reklam ve tanıtım organizas­yonlarımızla İnegöl mobilya sektörünü tüm dünyaya tanıt­maya devam ediyoruz” diye konuştu.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Bur­kay da 47’ncisi gerçekleştirilen fua­rın hayırlı olmasını diledi.

Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Atmaca ise mobilya sek­törünün 2022’nin 6 aylık diliminde 3,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı­ğını belirterek, “Bu rakamları yük­seltecek durumdayız. Yeter ki sektörümüze destek verilsin” açık­lamasında bulundu. Açılış töreni­nin ardından fuara iştirak eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklı­oğlu, Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının (MODEF EXPO) artık gele­neksel hale geldiğini söyledi. 8 Ekim’e kadar devam eden fuarın açılışına AK Parti Bursa Milletve­kili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Bü­yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa Ticaret Bor­sası Başkanı Özer Matlı da katıldı.