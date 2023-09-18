Mobilya sektörü İntermob Fuarı’nda buluşuyor

Mobilya yan sanayi, aksesuarları, orman ürünleri ve ahşap teknolojisi­nin önde gelen global iş plat­formu olan fuar, 30 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapıla­rını açacak. Fuar, yerli ve ya­bancı ziyaretçi açısından da etkin ve verimli bir pazar­lama alt yapısı sunuyor. Uluslararası bir iş platformu olan fuarın, katılımcılarına ihracatlarını artırmak, sektör uzmanlarıyla görüş ve dene­yim alışverişinde bulunmak için mükemmel fırsatlar ya­ratması hedefleniyor.

Bu yıl 120.000 metrekare büyüklüğündeki 14 salonda 550’nin üzerinde firma yer alırken Bursa’dan 42 firma­nın katılımıyla gerçekleşecek fuarda, ahşap, orman ürün­leri ve malzemeleri, mobilya aksesuarları, kimyasal mal­zemeler, oturma grubu ve yatak üretim malzemeleri, üretim alet, ekipmanları ve döşemelik kumaşlar sergilenecek.