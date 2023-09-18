Mobilya sektörü İntermob Fuarı’nda buluşuyor
Hem üretimde hem de ihracatta uzun vadeli ve istikrarlı bir büyüme trendine sahip olan Türk mobilya yan sanayi sektörü, 30 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında İntermob Fuarı’nda buluşurken Bursa’dan 42 firma ürünlerini sergileyecek.
Mobilya yan sanayi, aksesuarları, orman ürünleri ve ahşap teknolojisinin önde gelen global iş platformu olan fuar, 30 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Fuar, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından da etkin ve verimli bir pazarlama alt yapısı sunuyor. Uluslararası bir iş platformu olan fuarın, katılımcılarına ihracatlarını artırmak, sektör uzmanlarıyla görüş ve deneyim alışverişinde bulunmak için mükemmel fırsatlar yaratması hedefleniyor.
Bu yıl 120.000 metrekare büyüklüğündeki 14 salonda 550’nin üzerinde firma yer alırken Bursa’dan 42 firmanın katılımıyla gerçekleşecek fuarda, ahşap, orman ürünleri ve malzemeleri, mobilya aksesuarları, kimyasal malzemeler, oturma grubu ve yatak üretim malzemeleri, üretim alet, ekipmanları ve döşemelik kumaşlar sergilenecek.