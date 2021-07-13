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Mermer Fuarı 20 Ekim’de kapılarını açıyor
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 yılı aşkın süredir fuarın düzenlenmediği TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, kapılarını 20 Ekim’de Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı ile açıyor.
Sektörel Haberler 13.07.2021, 00:04
“Sektörün en ağır fuarı” olarak nitelendirilen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nın 6’ncısı bu yıl Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği ve TÜYAP Bursa Fuarcılık iş birliğiyle, 20 – 23 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Yaklaşık 20 milyon dolar değeri ve toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 200 blok mermerin yer aldığı “Dünyanın tek blok mermer fuarı” olarak adlandırılan fuar, sektör paydaşlarını ve 50’den fazla ülkeden gelen iş insanını ağırlamaya hazırlanıyor.
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