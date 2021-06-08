Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

Böylece geçen yılın eylül ayından bu yana kademeli olarak yükselen ve nisanda yüzde 17.14’ü gören yıllık enflasyonda, 7 aylık artışın ardından ilk kez düşüş görüldü.

Yİ-ÜFE ise mayısta yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32.88, imalatta yüzde 41.27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6.64, su temininde yüzde 29.72 artış gösterdi. Ancak sonrasında TÜİK tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı enflasyon rakamının, kuruluşun merkezi veri tabanına yüzde 1.44 olarak sehven aktarıldığı ve bunun haziran ayına aktarılacağı ifadesine yer verildi.

