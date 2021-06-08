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Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 14,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22.24 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3.92 artış gösterdi.
Sektörel Haberler 08.06.2021, 00:03
Böylece geçen yılın eylül ayından bu yana kademeli olarak yükselen ve nisanda yüzde 17.14’ü gören yıllık enflasyonda, 7 aylık artışın ardından ilk kez düşüş görüldü.
Yİ-ÜFE ise mayısta yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32.88, imalatta yüzde 41.27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6.64, su temininde yüzde 29.72 artış gösterdi. Ancak sonrasında TÜİK tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı enflasyon rakamının, kuruluşun merkezi veri tabanına yüzde 1.44 olarak sehven aktarıldığı ve bunun haziran ayına aktarılacağı ifadesine yer verildi.
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