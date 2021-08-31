Maliyet artışları müteahhitleri isyan ettirdi

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, sektörün durumunu değerlendirdi. İnşaat maliyetlerinde fiyat artışlarının sabırları zorladığını söyleyen Andıç, “Sektör temsilcilerinin iş bırakma, üretimi durdurma çağrılarını son derecek haklı bulsak da, müteahhitler olarak vicdanımızla aklımız arasında kalmış durumdayız. Ancak kimse müteahhitler nasılsa üretimlerini durdurmaz, tüm bu zamları sineye çeker sanmasın, sabrımızı sınamasın” dedi.

İnşaat sektörünün uzun süredir sıkıntılarla boğuştuğunu belirten Andıç, pandeminin yanı sıra başta demir ve çimento olmak üzere inşaat maliyetlerinde döviz artışlarını aşan zamların müteahhitleri iş yapamaz hale getirdiğini ifade etti.

Maliyet artışları inşaatları durdurabilir

Maliyetlerdeki artışının müteahhitleri inşaatları durdurma noktasına getirdiğinin altını çizen Andıç, “Yıllık inşaat maliyet artışı yüzde 50 iken, demir, çimento, yalıtım malzemeleri, mdf-sunta, cam gibi ana maliyetlerimizde fiyat artışları yüzde 100’e yakın arttı. Maliyetlerdeki artışları fiyatlarımıza yansıtamadığımız için özkaynaklarımızdan harcayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapım ve finansman maliyetlerinde artışlar inşaatlarda çalışan 2,5 milyona yakın personel ve 10 milyonluk hane halkının da ekonomik olarak zorlamaktadır. Bu rakamlar gerçek değerlerine inmediği takdirde, inşaatlara devam kararımızı yeniden değerlendirmek durumunda kalacağız” diye konuştu.

Rekabet Kurulu’na çağrı

Döviz artışını fırsat bilerek fiyat yükselten üreticilere karşı Rekabet Kurulu’nu göreve çağıran İMSİAD Başkanı Andıç, “kimse müteahhitler nasılsa üretimlerini durdurmaz, tüm bu zamları sineye çeker sanmasın, sabrımızı sınamasın. Döviz artışını bahane ederek zam yapıp, döviz düşünce fiyatları indirmeyen, malzeme üreticisi paydaşlarımıza karşı, fırsatçılık ve iddialarının açığa kavuşturulması için Rekabet Kurulu’nu göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Andıç, sektördeki sıkıntıların çözümü için ise sıfır konut, ofis ve ticari gayrimenkullere yönelik kredi kampanyası yapılması ve fiyat artışlarının dizginlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

