Katma değerli ihracatla ekonomiye katkı

Irak’ın prestijli inşaat projelerinde 3D Maket imzası

3D Maket’in CNC işleme, lazer kesme ve 3 boyutlu yazıcı yöntemi kullanarak milimetrik ölçümlerle inşaat projeleri için yaptığı maketler, Irak’tan talep görüyor.

Kentte 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren firmanın, peyzaj ve bahçe dekorasyonuna ilişkin tüm detayları aslını yansıtacak şekilde yaptığı maketler, projenin tamamlanmış halini yansıtma özelliği taşıyor. Yurt içinde birçok inşaat projesi, tarihi bina, müze ve anıt eserlerin restorasyon aşamasına ilişkin maketler hazırlayan firma, yurt dışında da önemli inşaat projelerinin ön tanıtımında etkin rol üstleniyor. Katma değerli ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunan firmanın maketleri son dönemde Irak’tan ciddi ilgi görüyor.

“4 ülkeyi hedef belirledik”

3D Maket firmasının sahibi Nedim Yılmaz, 2010 yılından beri inşaat, makine ve müze alanında maket ürettiklerini söyleyerek, yıllarca yurt içinde birçok projede görev almalarının ardından özellikle son 2-3 yılda ciddi ihracat da yaptıklarını kaydetti. Yılmaz, birçok ülkeyle iş birliği yaptıklarını ve maketleri teslim ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son olarak Irak için proje ürettik. Irak’ın kuzeyinde ciddi inşaat projeleri var. Bu projelerde de daha çok Türk şirketleri tercih ediliyor. Projenin başından sonuna kadar Türk şirketler ciddi işler yapıyor. Biz de yaptığımız maketlerle sektöre bu şekilde katkı veriyoruz. Ayrıca başka iş bağlantıları da kurduk. Tekliflerimizi verdik, sonuç bekliyoruz.” El emeğinin yoğun olduğu maketlere yurt dışında ve yurt içinde çok talep gösterildiğini dile getiren Yılmaz, “4 ülkeyi hedef belirledik. Kuveyt, Katar, Irak ve Azerbaycan. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şu an Libya projesine başlayacağız. Sırbistan için de bir proje hazırlıyoruz. Bu şekilde 2022’de ihracat hedefimizi yüzde 200 artırmayı hedefledik. Son 2 ayda mevcut işimizin yüzde 50’sini ihracat oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

