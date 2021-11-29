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Kapasite kullanım oranı yüzde 78,1 oldu

Kapasite kullanım oranı yüzde 78,1 oldu

Sektörel Haberler 29.11.2021, 23:33 29.11.2021, 17:39
Kapasite kullanım oranı yüzde 78,1 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 732 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketine verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 78,1’e ulaştı.Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artışla yüzde 77,6’ya yükseldi.
 

#İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #İktisadi Yönelim Anketi
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