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Kapasite kullanım oranı bir puan arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi.
Sektörel Haberler 27.09.2021, 22:38
TCMB’nin eylül ayı İktisadi Yönetim Anketi’ne verilen cevaplar doğrultusunda açıklanan verilere göre KKO’nun yanı sıra mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan arttı. KKO – MA eylül ayında yüzde 77,8 seviyesine ulaştı.
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