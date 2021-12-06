Kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu

BTSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi ürünlerini iş dünyası temsilcilerine tanıtma ve yeni işbirlikleri kurma imkanı buldu. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların emeklerini ekonomik değere dönüştürmesinde önemli bir rol üstlenen kooperatiflere yönelik projeleri hayata geçiren TOBB Bursa KGK, kooperatiflerin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmasını sağlayacak bir buluşma düzenledi. BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi önemli iş bağlantılarına imza attı.

